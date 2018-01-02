Alanya'daki feci kazada şok eden ayrıntı! Öleceğini hissetmiş

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Güzelbağ Mahallesi, Soğukpınar Mevkii’nde meydana geldi. Sabri Yıldırım (44) yönetimindeki 07 HZR 32 plakalı otomobil, seyir halinde giderken kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araç içinde sürücü Sabri Yıldırım hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cesedi, nöbetçi savcılıkça yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken kazada adı öğrenilemeyen bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

ÖLECEĞİNİ HİSSETMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Yıldırım'ın kazadan bir gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda, "Merak etmeyin, bizimde kıymetimiz bilinecektir. Hele bir okunsun selamız, soğusun cenazemiz, alınsın omuzlara tabutumuz. Hele bir toprak olalım… Hayattayken sevilmediğimiz kadar, ölünce sevileceğiz" ifadeleri yer aldı.