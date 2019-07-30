Alanya’daki caretta caretta müdahalesine Uğur Dündar sessiz kalmadı

NESİLLERİ tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve çevre bilinci olan olmayan herkesin büyük bir duyarlılık ile yaklaşması gereken caretta carettaların yaşam alanlarına yapılan bütün uyarılara rağmen müdahaleler devam ediyor. Dün akşam Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’nin Twitter hesabında yayınlanan bir videoda insanlar tarafından caretta carettaların yumurtlama anlarında ve sonrasında nasıl dışarıdan müdahale edildiği gözler önüne serildi. Alanya’nın Oba Mahallesi’nde yer alan kumsalda yumurtadan çıkan caretta carettaları bir leğene doldurup denize bırakan şahıslar bunu kayda aldı. Videoda leğenden denize bırakılan yavruların kıyıya çıkmak için çırpınışları görülürken videoyu izleyenler artık doğaya dışarıdan müdahale edilmemesi konusunda adeta sitem etti. Duayen gazeteci Uğur Dündar da kişisel twitter hesabından Dim Tv’nin yayınladığı videoyu paylaşarak duyarlılığını gözler önüne serdi. Twitter kullanıcıları paylaşımlarında Uğur Dündar’ı etiketleyerek artık insan eliyle doğaya müdahalenin durdurulması için yetkililere çağrı yaptı.



'TEK SORUN YAPAY IŞIK KAYNAKLARI'

Görüntüyle ilgili açıklama yapan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, hayvanların taşınma şeklinin yanlış olduğunu söyledi. Caretta caretta yavrularının sahildeki ışık kaynağından etkilendiğini belirten Canbolat, "İnsanlar tarafından sahillerde yakılan ışıklar veya varsa sahildeki aydınlatma direkleri gibi yapay ışık kaynakları yumurtadan çıkan yavruların denize gitmesine en büyük engel teşkil ediyor. Yumurtadan çıkan yavrular ay ışığı yerine yapay ışık kaynaklarına doğru giderek yollarını kaybediyor ve denizden uzaklaşıyor. Burada yapılması gereken yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında olmaması" dedi.



'YANLIŞ UYGULAMA'

Videoda tepki gösterilen kişilerin, caretta carettaları kova ile taşımasına da değinen Canbolat, "Burada kovayla taşınmasında bir sorun yok fakat caretta carettaların direkt suya taşınması yerine denize 10- 15 metre gerisinde bırakarak ve bir şekilde yapay ışık kaynağını keserek hayvanların kendilerinin denize ulaşmasını sağlamak daha sağlıklı. Bir de denize koydukları sırada video çekmek için açtıkları telefon kamerasının ışığı ikinci bir ışık oluşturuyor. Bunu gören suya bırakılmış caretta carettalar da tekrar dönüyor. Bu yanlış bir uygulama, böyle durumlarda her türlü dış video ışığı veya flaştan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

İşte Twitter kullanıcılarının verdiği tepkilerden birkaçı:

'Bunu yapanlar iyilik yaptığını sanıyor değil mi? Gerçekten artık eğitilmezlik mi, bilinçsizlik mi bilemiyorum'

'O hayvanlar kumda sürünürken üzerlerindeki kokuları kaybeder ve büyük balıklar onları farketmez ama sayenizde o yavruların hepsi yem olacak. Doğanın dengesini bozmayın'

'Yanlış hareket. Doğal seleksiyon o yavruların suya ulaşana kadar ilk engelleri geçmesiyle başlar. Kesinlikle mudahele edilmemeli. Sadece korunmalı. Hele ki o ışık olayı tamamen yanlış.'

'Son derece yanlış bir müdahele olmuş ,kendi haline bırakın doğayı,doğal yaşamı artık'

'Doğanın işleyişine aykırı ya bırakacaksınız kendileri gidedek kimi ölecek kimi gidecek herşeyi bildiğini sanmak ne kadar kötü ya da iylikten maraz doğar kelimeside buna uyar'

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 16:07