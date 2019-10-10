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Alanya'daki camilerde Fetih Suresi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklandı

GÜNCEL 09.10.2019, 21:00 10.10.2019, 01:18
Alanya'daki camilerde Fetih Suresi
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri, bugün saat 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da harekatla ilgili açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini açıkladı.

#Diyanet işleri başkanlığı #Fetih Suresi
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