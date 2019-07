Alanya'daki bu yapıya kim izin verdi?

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

SAHİLE beton dökülmek suretiyle karo taşlarla zemini oluşturulduktan sonra eğlence amaçlı inşa edilen ticari yapı Yeni Alanya aracılığı ile gündeme gelmişti. ‘Bu kadarına da pes’ dedirten ve vatandaş şikayeti üzerine faaliyetine son verilen yapının inşa izninin ise Alanya Belediyesi tarafından verildiği iddia edilmişti.

‘ANTALYA’NIN TASARRUFUNDA DEĞİL’

Sahillerin bir kısmının Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında olduğu bilinirken mevcut yapıya ilişkin CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’dan bir açıklama geldi. Yapının bulunduğu alanın idari yetkisine dair belirsizliklerin ortadan kalkması adına açıklamalarda bulunan Karadağ “Kesinlikle büyükşehirin tasarrufunda olan bir alan değildir. Yapı izni de kuvvetle muhtemel Alanya Belediyesi tarafından verilmiştir. Bir kez daha belirtelim ki, bu tip yapıların kıyılarda inşa edilmesi uygun değildir. Alanya turizmi ve kent estetiği için bir an evvel bu yanlıştan dönülerek, telafisi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

‘BU YAPI HUKUKEN UYGUN DEĞİLDİR’

Konuyu hukuki açıdan değerlendiren CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Can Karagöz ise “Kıyı Kanunu'nda bu konulara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Kıyı kenar çizgisi belirlendikten sonra yapıların bu çizgiye en fazla 50 metre yaklaşabileceği belirtilmiştir. Yine, sahil şeridinde turizm yapı ve tesisleri yapılabilmesi için uygulama imar planının bulunması ve yapıların bu plana uygun olması da şarttır. Ayrıca her ihtimalde bu tesislerde kamu yararı gözetilir. Mahkemeler bu tür davalarda şartların gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında oldukça titiz davranmakta ve bilirkişiler aracılığıyla fayda/zarar dengesini gözetmektedir. Yargılama safhasını ayrı bir yere bırakırsak, kişisel görüşüm bu tür yapıların gerek görseli, gerekse uzun vadede doğal dengedeki etkisiyle kanunla amaçlanan faydaya aykırı olduğu yönündedir. Hedefimiz sahillerimizi bir yandan dünya çapında imaja kavuşturmak, diğer yandan yalnızca bugünlük değil, uzun vadede de en az risk altında bırakacak uygulamaları gerçekleştirmek olmalıdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 23:27