Alanya’daki Azeri anneye Bakan Çavuşoğlu sahip çıktı

YENİ Alanya ve Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile Alanyalılardan yardım isteyen göğüs kanseri Azeri anne Elnara Karimova, 'Beni kızım için yaşatın' dedi. Karimova’nın yardım çığlığına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kayıtsız kalmadı. Haberin yayınlanmasının ardından Çavuşoğlu, danışmanları aracılığı ile Elnara Karimova’ya ulaşarak tedavi masraflarını üstleneceğini söyledi. Alanya’da ikamet eden Azeri öğretmen Elnara Karimova, yaptığı açıklamada yakalandığı meme kanseriyle mücadele ettiğini, kanserden kurtulmak adına olması gereken ameliyatın bedelinin ise 18 bin TL olduğunu söylemişti.

“Kızım için yaşamalıyım, uzanacak yardım ellerini bekliyorum” diyen Elnara Karimova, açıklaşamarında şu ifadelere yer vermişti: Antalya’da meme kanseri üzerine ihtisasını yapmış Prof. Dr. Cumhur Arıcı ile görüşme sağladım. Çok iyi bir doktor. Gerçekten güven veriyor. Kanserin vücuduma yayılıp, yayılmadığını anlamamız için öncelikle pet çektirmem gerektiğini ifade etti. Bu testin miktarı 3 bin 500 lira civarında. Bunu kendim karşılayabilirim. Pet’in ardından ameliyatım için gereken rakamın ise 18 bin TL. Ameliyatım için gereken bu rakamı karşılamam mümkün değil. Ben öğretmenim. Eşim vefat etti. Kızımı yalnız büyüttüm. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Bugüne dek hiç yardım istemedim. Lakin şimdi Türk halkından destek eli bekliyorum. Ölmek istemiyorum. Kızımı yalnız bırakmak istemiyorum. Kızım daha çok küçük. 12 yaşında."

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 14:48