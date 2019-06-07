Alanya’da 5 yıldızlı oteldeki zehirlenme olayında flaş gelişme!

ALINAN bilgilere göre olay, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Raymar Otel’de meydana geldi. Akşam yemeğinin ardından bazı turistler fenalaştığı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlık yaşayan 15 turist Alanya ve Manavgat’taki pek çok

hastaneye sevk edilmişlerdi. Büyük bir talihsiz yaşayan turistlerin, tedavilerinin yapılarak tekrar otele gönderildikleri öğrenildi.

Raymar Otel yetkilileri konuyla alakalı "Otelimiz şu anda tam dolu ve kesinlikle toplu zehirlenme yok. Az sayıda turist mide bulantısı yaşadı ve bu da hava değişikliği, güneş çarpması, aşırı yemek tüketimi gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor" açıklamasında bulunmuşlardı.