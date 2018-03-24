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Alanya'da zihinsel engelli kız her yerde aranıyor

Alanya'da dün öğlen evden çıkan yüzde 70 engelli kayıp genç kız her yerde aranıyor

Alanya'da zihinsel engelli kız her yerde aranıyor

Alanya'da dün öğlen evden çıkan yüzde 70 engelli kayıp genç kız her yerde aranıyor

24 Mart 2018 Cumartesi 12:00
Alanya'da zihinsel engelli kız her yerde aranıyor
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, 23 Mart Cuma günü Tepe Mahallesindeki evden çıkan 20 yaşındaki engelli Gülcan Kocaman, bir daha dönmedi. Bunun üzerine meraklanan ailesi polise başvurdu. Polis ekipleri, 160 santimetre uzunluğunda, 50 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı,olan genç kızı bulabilmek için çalışma başlattı.
Kayıp genç kızın ailesi kızlarını görenleri 155 polis imdata telefon etmelerini istedi

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Son Güncelleme: 24.03.2018 12:08
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTepe MahallesiZihinsel Engelli
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