Alanya'da zihinsel engelli kız her yerde aranıyor

Mehmet AL EDİNİLEN bilgiye göre, 23 Mart Cuma günü Tepe Mahallesi ndeki evden çıkan 20 yaşındaki engelli Gülcan Kocaman, bir daha dönmedi. Bunun üzerine meraklanan ailesi polise başvurdu. Polis ekipleri, 160 santimetre uzunluğunda, 50 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı,olan genç kızı bulabilmek için çalışma başlattı. Kayıp genç kızın ailesi kızlarını görenleri 155 polis imdata telefon etmelerini istedi

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