Alanya'da zabıtaya nezaket eğitimi
Alanya Belediyesi Zabıta personelleri, 12 gün sürecek seminer programıyla halkla ilişkiler, beden dili, empati, ikna, nezaket ve görgü kuralları konusunda eğitim alacak
SEMİNERLER sayesinde hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Alanya Belediyesi Zabıta Birimi, personelin kişisel ve mesleki gelişim amacıyla geleneksel olarak düzenlediği eğitim seminerlerine bu yıl da devam ediyor. 12 gün sürecek seminerlere 130 personel dönüşümlü olarak katılacak. 2020 yılı içerisinde zabıta personellerinin halka sunduğu hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşlar ile olan iletişimde sorunları daha profesyonel yaklaşımlar ile çözüme ulaştırmak, stres ve öfke yönetimini sağlamak ve etkili karar alma konularının yanı sıra seminerde iletişim, beden dili, empati-sempati, ikna, nezaket ve görgü kuralları gibi konular da ele alınacak. İlki dün, Doç. Dr. Mustafa Uslu tarafından Çocuk ve Ergenlerin Gelişim Özellikleri ve Onlarla İletişim konusu ile gerçekleşen eğitim seminerleri, bugün iletişim ve beden dili adlı seminerle devam edecek. Seminerlerin ardından personeller sertifikalandırılacak.
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