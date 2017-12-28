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Alanya’da zabıtadan gece baskını

Alanya Belediyesi, 2018 yılına sayılı günler kala vatandaşın ve şehirde misafir olarak bulunan konukların huzurlu ve güven içinde bir yılbaşı geçirebilmesi için tedbirlerini artırdı

Alanya’da zabıtadan gece baskını

Alanya Belediyesi, 2018 yılına sayılı günler kala vatandaşın ve şehirde misafir olarak bulunan konukların huzurlu ve güven içinde bir yılbaşı geçirebilmesi için tedbirlerini artırdı

28 Aralık 2017 Perşembe 16:23
Alanya’da zabıtadan gece baskını
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Haber: Alper KUTAY

ZABITA Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Gıda ve Hijyen Ekibi, merkez ve mahallelerde bulunan eğlence mekanlarında denetim yaptı. Zabıta Müdürü Hasan Akın’ın da eşlik ettiği denetimlerde ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Alanya’da faaliyet gösteren imalat ve perakende sektöründe olduğu gibi, eğlenerek vakit geçirmek isteyen vatandaşın rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde zamanlarını geçirdiği eğlence mekanlarında ruhsat ve hijyen denetimi yapıldı. Bar kısımlarının denetimleri sırasında işyerlerinde haşere ilaçlaması ve  insanlara bulaşması muhtemel risklerin önlenmesi için, kullanılan bardak, buz makinesi ve her türlü ekipmanın doğru temizliğinin yapılması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle kapağı açılan alkollü içeceklerin kullanımı konusuna ağırlık verilen denetimlerde işyerlerinde personel hijyenine ve çalışanlara ait hijyen eğitim belgeleri de kontrol edildi.

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Alanya BelediyesiZabıtaGECE BASKINI
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