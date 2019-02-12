Alanya'da 'Yüzleşme' zamanı

KANAL D’NİN T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme, yakında izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu ve çekimleri Alanya'da süren dizinin afişi yayınlandı. Kadrosunda Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Derda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül gibi usta oyuncuları ve genç yıldızları buluşturan Yüzleşme, şimdiden büyük merak uyandırdı. Yüzleşme'yi en çok merak edenler ise Alanyalılar.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 00:07