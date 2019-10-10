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Alanya'da 'Yüzbinli' vefat etti

Alanya'nın batısındaki İncekum Mahallesi’nden Habibe, Fatma, Aliye, Fatih ve Yavuz Ergin’in babaları, Yüzbinli lakaplı 83 yaşındaki Mehmet Ergin vefat etti

GÜNCEL 10.10.2019, 23:10 10.10.2019, 23:13
Alanya'da 'Yüzbinli' vefat etti
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MEHMET Ergin, aynı zamanda eski İncekum Belde Belediye Başkanı Fahri Baysal’ın eniştesiydi. Ergin’in cenazesi dün saat 11.00’de kılınan cenaze namazının ardından İncekum Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ergin'in taziyesi İncekum Petrol Ofisi yanındaki evlerinde yapılıyor.

#Alanya #İncekum #Habibe #Fatma #Aliye #fatih #Yavuz Ergin
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