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Alanya'da yüksek öğrenimin nabzı Dim TV'de attı: Rektörden müjde üstüne müjde

ALKÜ Rektörü Kalan, üniversitenin Cikcilli yerleşkesine ‘Mevlüt Çavuşoğlu’ isminin verileceğini Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından açıkladı. Yanı sıra sağlık birimlerinin de bu yerleşke içerisinde birleştirilerek vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını müjdeledi

GÜNCEL 18.11.2019, 21:25 18.11.2019, 21:51
Alanya'da yüksek öğrenimin nabzı Dim TV'de attı: Rektörden müjde üstüne müjde
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DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan İğneli Fıçı’nın canlı yayın konuğu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan oldu. Kalan duayen gazeteci Dim’in sorularını yanıtladı ve üniversitenin yarınlarına ilişkin merak edilenleri anlattı. Dim ve Kalan’ın verimli sohbetinin satır başları ise şu şekilde oldu: 
‘ÇOK DAHA İYİ BİR YERE GELECEĞİZ’ 
Çok yeni bir üniversiteden bahsediyoruz. ALKÜ üniversite kimliğini kazandırdığımız tarihi milat sayarsak 23 Nisan 2015 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulmuş ve aradan geçen 4 yıl içerisinde büyük bir gelişme göstermiştir. Ben görevim öncesinde adaylığı düşündüğüm dönemde bir üniversite ziyareti gerçekleştirmiştim. O dönem yaşadığım esas hayal kırıklığı bir kampüs havasının olmayışıydı. Türkiye’de çeşitli üniversitelerde görev yaptım ama böyle bir kampüs görmedim. Yapılacak çok şeyin olması beni kamçıladı aslında motive etti diyebilirim. Şu an sistemin oturma aşamasındayız. Bundan sonraki süreçte de atılacak adımlarla birlikte çok daha iyi bir yere geleceğimiz aşikar. 
‘KAMPÜSÜN İÇERİSİNDE YOL OLMAZ’
Sanayi ve üniversitenin bağı vardır. Fakat fiziki bir teması yoktur. Yan yana olmaları çok tasvip ettiğimiz bir şey değildir. Zira o halde güvenliği oluşturmamız mümkün olmayacaktır. Öncelikle caddenin adının değiştirilmesini talep ettik. Üniversite Caddesi olmasına karar verildi. Teşekkürlerimi sunuyorum tekrar. Kampüs alanı bir bütün olarak kabul edilir ki, zaten plan kapsamında o yol aslında yok. Bugün bizim o yolu kapatmamız plan ışığında hakkımızdır. Fakat köylülerimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Sanayi inşası kapsamında büyük iş makineleri geçiyor ve bütün bunlar öğrencilerin güvenliği açısından büyük bir risk. İlerleyen süreçte aşamalı olarak yolu kapatacağız. Çalışmalarımızı başlattık. Yazılı olarak hem Alanya, hem de Antalya BŞB’ye taleplerimizi ilettik. Bekliyoruz. 
‘ARALIK’DA KALP MERKEZİMİZ AÇILACAK’
Üniversite kent işbirliğinde en önemli noktalardan biri hastanemizdir. Yönetimi Sağlık Bakanlığı ve üniversitemiz arasında paylaşımlı olarak yapılıyor. Sayın Lakadamyalı son derece gayretli. Bizim de istişarelerimiz devam etmekte. Aralık ayında kalp merkezini açmayı planlıyoruz. ALKÜ EA ileride yapılacak akademik çalışmaların da merkezi olsun istiyoruz. Rektörlük olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hastalarımızla bir araya gelerek şikayetlerini dinledik. Özellikle hekim ihtiyacı başta olmak üzere kadro eksiklerine ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Alanya’yı bir merkeze dönüştürerek bölgeye hizmet verebilecek bir kalp merkezimiz olacak. Vatandaşlarımızdan ricamız ekip yeni, bunu da dikkate alarak biraz sabırlı davranmaları. Ekip yeni olabilir ama son derece dinamik. Çalışmalarımız ışığında hizmet vermeye devam edeceğiz. Buna inansınlar. 
‘KANTİNLER SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI’
Kantinler mahkemelik bir durumun konusunu oluşturduğu için yönetim müdahil olamıyor. Kantinler Sağlık Bakanlığı’na bağlı. Üniversitenin dışında bir durum söz konusu. Hukuki süreç devam ediyor. Yargı sürecinin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Başkaca bir yerde kantin de açamıyoruz. Zira hukuki sürece göre mümkün değil. 
‘AKDENİZ’İN EN BÜYÜK KONGRE MERKEZİ’
Konaklı Kongre Merkezi’nin devri noktasında gereken yazışmaları yaptık. Büyük oranda mesafe kaydettik. Atıl vaziyette bırakılması üzücü. Bütçe ve giderlere ilişkin gereken görüşmeleri yaptık. Akdeniz Bölgesi’nde bu kadar büyüğü yok ve son derece güzel bir kongre merkezi. Alanya’ya kazandıracağız. 
‘ÜNİVERSİTELERİN BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR’
Alanya’nın akademik bilgi birikiminin artmasında iki üniversitemizin birliği son derece anlamlı. Yol kesen değil, destek olan bir yapı benimsenmeli ki ikisi birlikte kalkınabilsin. Örneğin tek başımıza lisansüstü eğitimlerini biz de açamıyoruz, onlar da açamıyor. Dolayısıyla birliktelik çok önemli. Açılışımızda iki değil, üç rektör vardı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal da aramızdaydı. Örnek ve dikkat çekilmesi gereken tablo da buydu. 
‘KAMPÜS OLMAK ADINA İLERLİYORUZ’
Kestel kampüsü için imar kanununun 18’inci maddesi işletilip ivedilikle uygulamaya konması çok elzem. Alanya Kalesi formatında öncelikle kapısını yaparak, araç trafiğine tamamen kapatacağız. Kestel yerleşkemiz 220 bin metrekarelik kampus alanımız olacak. Pek çok birimimizi kapsayacak bir alan söz konusu. İmar kanununa göre kampüsün yanından alternatifli 3 yol belirledik. Eğer belediye çalışmalarını tamamlarsa biz de kampüsümüzün orta yerinden geçen yolu gönül rahatlığı ile kapatabilir ve kampüsümüzü çevirebiliriz. Derslik ihtiyacımız hat safhada olduğu için merkezi derslikler planladık. Ki öğrencilerimiz yararlanabilsin. Şu an çarşı binamız inşa halinde. Aralık ayının sonuna doğru tamamlanacak ve ocaktan itibaren ihaleye açılacak. Çarşı içerisinde yer alacak birimler için de öğrencilerimizle mülakat yaptık. Ne görmek istediklerini sorduk. Dolayısıyla kiralamak isteyen firmalarımıza da yol gösterebileceğiz. Kestel yerleşkesi bu şekilde devam edecek. Henüz bir isim düşünülmedi. Çevre düzenlemeleri devam ediyor. Öğrencilerin aktif olarak kullandıkları bir kampus olması hasebiyle zor ilerliyor ama ilerliyor. 
ALANYA KALESİ’NE YENİ ‘KÜLTÜR EVİ’
Üniversitemiz Sultan Alaaddin Keykubat’ın adını taşıyor. Alanya Kalesi içerisinde bir yer tahsisi istedik. Özellikle kültürel çalışmalarda hizmet verecek bir yer talep ettik. Henüz işlemleri devam ediyor. Uygun bulunduğu takdirde kalenin ruhuna uygun bir bina ile revize ederek Selçuklu mimarisini o bölgede yaşatmak istiyoruz. Selçuklu dendiğinde akla hep Konya geliyor. Alanya’nın bu konuda biraz da hakkı yenmiş gibi geliyor bize. Dolayısıyla yer tahsisinin ardından Selçuklu mimarisiyle Alanya’ya kazandırılacak bir kültür merkezi istiyoruz. Yanı sıra Uluslararası Selçuk Araştırmaları Enstitüsü’nü Alanya’ya kazandırmak istiyoruz. Bununla alakalı da çalışmalarımız başlamış bulunmakta. 
YERLEŞKENİN ADI ‘MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’ OLACAK 
Senato kararı için tahsisin bitmesini bekliyoruz. Tahsis bitmeden kampüsün adını koymak mümkün olmadı ama sizlerle paylaşacağız. İnşallah yeni yerleşkenin yani Cikcilli yerleşkesinin adını Mevlüt Çavuşoğlu olarak sunacağız. Kabul göreceğini de umuyoruz.  
PEKİ, NASIL BİR YERLEŞKE OLACAK?
Yay şeklinde planlıyoruz. Aslında arazinin engebeli olması bizlere avantaj da sağlıyor. Şöyle ki bütün binalar denizi görecek. Bütün binalar kendisini gösterecek. ALKÜ uzun yıllar hizmet verecek. Dolayısıyla galeri sistemiyle başlamayı düşünüyoruz. Sağlık birimlerinin bir arada olması çok önemli. 4 blok olarak sağlık hizmetlerine ayıracağız. Sağlık kampüsü çevre yoluna en yakın konumda bir yere inşa edilecek. Böylelikle vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşacaklar. Yanı sıra sağlık, turizm ve spor alanında da Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini alması için çalışmalarımızı başlattık. Türkiye’nin güzide üniversitelerinden biri olması için kendi dönemimizde temelleri atacağız. Bizden sonrakilere de bayrağı teslim edeceğiz. 
‘ALANYA DÜNYADA BİR CAZİBE MERKEZİ’
51 farklı ülkeden 500 öğrencimiz var. Toplam öğrencilerimizin yüzde 3’üne tekabül etmektedir. Fakat bu bize yeter mi? Yetmez. Ne kadar kalifiye, kaliteli yabancıyı ülkemize getirebilirsek o kadar önemli bir misyon yükleneceğimize inanıyorum. ERASMUS için de gereken yazışmalarımızı yapıyoruz. 
1000 KİŞİLİK YURT İÇİN YER TAHSİSİ BEKLENİYOR
Öğrencilerimizin 10 bin 369’u aktif öğrenimine devam ediyor. Toplam öğrencilerimizin yüzde 25’inin kayıp olduğunu görüyoruz. Bunun en temel sebebi yurt eksikliği. 1000 kişilik bir yurdun inşası için biz yer gösterdik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yer tahsislerinin yapılmasının ardından gereken adımların atılacağını da buradan duyuruyoruz. Yurt konusunda konunun takipçisi olacağız.

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