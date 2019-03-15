-Haber: Alper KUTAY

AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Şenli’nin düzenlediği kahvaltıya Başkan Yücel’in yanı sıra 1999-2014 yılları arasında Alanya Belediye Başkanlığı yapan Hasan Sipahioğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı. Mevcut meclis üyelerinin yanı sıra yeni meclis üyesi adaylarının da tam kadro katıldığı kahvaltılı buluşmada gündem 31 Mart Yerel Seçimleri oldu. Cumhur İttifakı’nı oluşturan hem Ak Partili hem de MHP’li üyelerin sabah 08.00’den gece yarılarına dek seçim çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gerekse MHP liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de sık sık vurguladığı gibi, bu ittifak pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek bir birlikteliktir. Alanya’da Yücel, Antalya’da Türel diyoruz” dedi. Başkan Yücel ve meclis üyesi adayları, Hancı Pastanesi’ndeki kahvaltılı toplantının ardından seçim çalışmalarına devam ettiler.