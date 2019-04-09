Alanya'da Yörüklerden büyük buluşma

ALANYA Belediyesi ev sahipliğinde, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Müdürlüğü ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Göç Eden Sarıkeçili Yörük Derneği destekleri doğrultusunda 2. Uluslararası Yörük Yaşamı Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu 20-24 Nisan tarihleri arasında Türkler Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Sempozyum ve sanat etkinliklerine onursal başkan sıfatıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılacak. Etkinliklerin başkanlığını Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Mehmet Ali Eroğlu, dönem başkanlığını ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Feriha Akpınarlı yapacak.

11 ÜLKEDEN KATILIMCILAR OLACAK

Tüm akademisyen ve sanatseverlere açık olacak etkinlikte Almanya, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Azerbaycan, Sırbistan, Kosova, Kırgızistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Yunanistan olmak üzere 11 ülkeden onlarca katılımcı yer alacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 12:04