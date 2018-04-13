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Alanya'da 'Yoga Festivali' heyecanı

2. Alanya Uluslararası Yoga&Sağlık Festivali, 20 Nisan’da Alanya'nın yüz akı tesislerinden Lonicera Otel'de başlıyor

Alanya'da 'Yoga Festivali' heyecanı

2. Alanya Uluslararası Yoga&Sağlık Festivali, 20 Nisan’da Alanya'nın yüz akı tesislerinden Lonicera Otel'de başlıyor

13 Nisan 2018 Cuma 20:44
Alanya'da 'Yoga Festivali' heyecanı
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ALANYA Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) ve Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik’in referansıyla gerçekleşecek olan 2. Alanya Uluslararası Yoga&Sağlık Festivali için geri sayım başladı.
Lonicera Hotels sponsorluğunda 20-27 Nisan tarihleri arasında Lonicera Hotels’de gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcıların sağlık açısından desteklenmesinin yanı sıra Alanya’daki sağlık turizminin de canlandırılması hedefleniyor.
Uluslararası platformda birçok kişinin katılacağı festivalin komite başkanı olan yoga eğitmeni, bireysel ve kurumsal koç, doğal tedavi uzmanı Yeşim Ozan "Uluslararası boyutta spor turizmi ile tanıtımı canlandırmak için birlik ve beraberlik içinde 20-27 Nisan tarihlerinde tekrar bir araya geliyoruz. Festivalimiz konaklamalı bir etkinlik. Festivalimizde Yoga Vakfı Siddashram Yoga Center ile de işbirliği içinde olmaktan onur duyuyoruz. Bize destek olan sponsorlarımıza ve işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben 20 yıldır turizmciyim. Aynı zamanda sağlıklı yaşam uzmanıyım. Yoga, bedenen ve ruhen kişilere olumlu katkılar sağlıyor. Bu festivalimizin güçlenerek büyümesi için ve gelecek yıllarda da devam edebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gelecek yılki etkinliklerimizin gerçekleşebilmesi için sponsorlarımızın desteklerini bekliyoruz. Biz hem sağlık, hem de turizmin gelişmesi için çalışıyoruz” dedi.
GALA AÇILIŞI İLE BAŞLAYACAK 
Festivalin gala açılışıyla başlayacağını belirten Ozan "Bir hafta sürecek olan festivalimizin galası 20 Nisan Cuma günü saat 16.00’da Lonicera Hotels’de gerçekleşecek. 22 Nisan’da da Dünya Bilim Birliği Derneği Genel Sekreteri ve Metafizik Başkanı Dr. Adel katılımcılarımıza eğitim verecek. 24 Nisan’da ise Kleopatra Engelliler Plajı’nda bir etkinliğimiz var. Matını veya minderini alan tüm dostlarımızı etkinliğimize bekliyoruz. Bizlerle birlikte olmak isteyen dostlarımız 0534 696 42 67 numaralı telefondan ve www.lonicera.com.tr, www.alanyayogacenter.com sitelerinden bilgi alabilirler" dedi. 
Festival kapsamında katılımcılar uluslararası uzmanlar ve eğitmenler eşliğinde Türkler'deki Lonicera Hotels’in sahilinde yoga yapacak.

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Son Güncelleme: 13.04.2018 21:07
Anahtar Kelimeler:
Yoga FestivaliAlanyaLonicera Otel2. Alanya Uluslararası Yoga&Sağlık Festivali
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