Alanya'da yılın son meclisi toplanıyor: İşte gündem

PLAN ve Bütçe Komisyonu kararlarının görüşülmesi ile başlayacak toplantı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu ile Esnaf ve Ticaret Komisyonu’nun kararlarının görüşülmesi ile devam edecek. İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden gelen talebin görüşülmesinin ardından Alanya kırsalındaki Asmaca, Deretürbelinas, Elikesik ve Yeşilöz Mahallesi’nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesine göre çalışmalarına başlanacağından kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için altı bilirkişi heyetinin seçimi yapılacak. Alanya’nın batısındaki Okurcalar ve doğusundaki Tosmur Mahallesi’nde Kadastro Kanunu’nun geçici 8. maddesi kapsamında çalışmalara başlanacağından kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için de altı bilirkişi heyetinin seçimi yapıldıktan sonra meclis oturumu dilek ve temenniler ile son bulacak. Yılın son meclis toplantısında ayrıca Kent Estetiği Kurulu’nun merkez için hazırladığı projelerin de görüşülmesi bekleniyor.