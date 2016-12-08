Alanya'da 'Yeşil Dalga' sürprizi

Çevreyolu'nda başarıyla uygulanan Yeşil Dalga sistemi, Atatürk ile Ahmet Tokuş Bulvarı'nda da hizmete giriyor. Çevreyolu'nda 60 km olan hız limiti burada 40 km olacak

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, halk arasında "Çevreyolu" olarak bilinen Keykubat Bulvarı'nda geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan Yeşil Dalga sistemini Atatürk ve Ahmet Tokuş Bulvarı ile 25 Metrelik Yol'un tamamında uygulamak için düğmeye bastı. 2014 yılının Haziran ayında, Alanya İşletme Fakültesi, Alanya Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Çevreyolu'nda başlatılan, hem zamandan hem de akaryakıttan büyük tasarruf sağlayan Yeşil Dalga sistemini şehrin ana arteri olan Atatürk ve Ahmet Tokuş Bulvarı ile 25 Metrelik Yol üzerinde de uygulamak isteyen Büyükşehir Belediyesi, deneme çalışmalarına başladı. Atatürk ve Ahmet Tokuş Bulvarı'nda ölçümlerin bittiği, Çevreyolu'nda 60 kilometre/hız olan Yeşil Dalga sistemi limitinin bu bölgede 40 kilometre/hız olabileceği, 25 Metrelik Yol üzerindeki ölçümlerin ise sürdüğü öğrenildi.

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