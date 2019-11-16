‘Alanya'da yerel mahkeme yerinde bir karar verdi’

Ceren ŞAHİN

YUSUF Pakır’ın çevreyolu üzerinde bulunan avukatlık ofisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Belediyesi'nin çok sayıda meclis üyesi, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, turizmci Uğur Sipahioğlu ve çok sayıda kişi katılım sağladı. Açılış kurdelesi okunan duaların ardından Alanya protokolü ve Yusuf Pakır tarafından kesildi. Açılış töreninde konuşan Pakır, “Bu gün büromuzun açılışını gerçekleştirdik. Hepinizden Allah razı olsun. 12 yıllık savcılık mesleğinden sonra nasipte Alanya’ya yerleşmek varmış. Biz ailecek gerçekten Alanya’yı çok sevdik, şimdi de yerleşmeye karar verdik. Serikli olmam bu kararı almamda etken oldu. İnşallah hayırlı bir şekilde bu mesleği de yapmak nasip olur. Aslında her başarılı erkeğin arkasında bir eş varmış. Büronun tüm detaylarıyla eşim ilgilendi. Kendisine de huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Bu kararı almamda da beni desteklediği için kendisine tekrardan teşekkür ederim” dedi.



‘YARGITAY EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR’

Ülke gündemine oturan Ayşenur davasında ilk tutuklama kararını veren savcı olan Pakır, Yargıtay’ın bozma kararını da yine Dim TV'ye (dimtv.tv) değerlendirdi. Pakır yerel mahkemenin direnme ve tutuklama kararını yerinde bulduğunu, sevindirici olduğunu ifade ederek, “Geçen günlerde bir üyemizin bir davası gerçekleşti cinsel istismara uğradığı için canına kıydığını değerlendirdiğimiz Ayşenur Güven davası görüldü. Şahıs daha ilk davada ceza alarak hükmen tutuklu olarak dosyası gönderildi. Hatırladığım kadarıyla ben dosyada o dönem cumhuriyet savcısıydım. Şimdi tekrardan mahkemenin isabetli bir şekilde direnme kararı verdiğini duyduk. İnşallah yargı camiası için hayırlı bir dava olmuştur, direnme kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten mütalaasını biz verdik, biz de buna kanaat getirdik. İnşallah Yargıtay’dan da doğru bir karar çıkacaktır. Tabi yargı makamları özgür bir şekilde kararlarını verebilir, değerlendirmelerini yapabilir ama mahkememizde direnme kararı verdi, tahminim ceza genel kurulda onanacaktır. En doğru kararı vereceklerine inancımız tamdır. Ben Ayşenur’un canına kıyabilecek kadar bu olaydan etkilenmesinin davada göz önünde olduğunu düşünüyorum. Bundan çok daha güçlü bir delil olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de mahkemenin direnme kararı verdiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.