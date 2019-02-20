Alanya'da yeni mecliste 26 kadın aday var

Alper Kutay

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, listesinde 8 kadın adaya yer verdi. Bu isimler Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Meliha Aras Erdoğan, Emine Hacıgökmen Çalış, Fatma Ünal Akın, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Abdullah Sönmez’in listesinde ise 5 kadın aday yer aldı. Bu isimler Didem Dim Özaltın, Pınar Vural, Zöhre Kocabeyoğlu, Bengisu Yarı ve Tuğba Arslan oldu.

SAADET İLK SIRAYA GÜLŞEN’İ YAZDI

Demokrat Parti’nin (DP) Alanya Belediye Başkan Adayı Alaaddin Çakır da tıpkı Sönmez gibi listesinde 5 kadın adaya yer verdi. Çakır’ın listesinde Hülya Demir, Meryem Küpçü, Derya Yaman, Fatma Anılgan ve Arzu Talan yer aldı. Vatan Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Hasan Faruk Kurtoğlu listesine Ayten Alagöz, Hatice Güzel, Hale Koper ve Gülcan Kurtoğlu’nu yazarken, Saadet Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Habip Şanlı listesinin ilk sırasına eski Kadın Kolları Başkanı Rukiye Gülşen’i yazdı. Şanlı ayrıca listesinde Özge Gönül, Emine Gök ve Emine Ecin’e de yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 16:19