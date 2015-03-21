Alanya'da yaya güvenliği bakın nasıl sağlanacak

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alanya’da trafiğin yoğun olduğu caddelere, güneş enerjisi ile çalışan yaya geçiş levhaları yerleştirildi. Alanya’da Atatürk Bulvarı ve 25 Metrelik Yol üzerindeki 4 noktaya güneş enerjisi ile çalışan ışıklı yaya geçitleri monte edildi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yayaların karşıdan karşıya daha güvenli bir şekilde geçmesini sağlamak için yapılan çalışma Antalya ilçeleri arasında ilk kez Alanya’da yapılırken vatandaşlar, “Bu çalışmalar bir dünya kenti olan Alanya’ya çok yakışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarından memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ve Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’e teşekkür ediyoruz” dediler. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Yayaların ve trafik akışının yoğun olduğu yerlere güneş enerjisi ile çalışan ve hiçbir enerji gideri olmayan ışıklı levhaları yerleştiriyoruz. Şu an Atatürk Bulvarı ve 25 Metrelik Yol üzerindeki 4 noktaya bu çalışmayı yaptık. Önümüzdeki süreçte bu uygulamamızı yaygınlaştıracağız” açıklamasını yaptı.