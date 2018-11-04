Alanya'da yasal düzenlemeler anlatıldı

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili sürücülere bilgi verdi. Alanya Şoförler Odası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına oda üyeleri, taksiciler ile çok sayıda araç sürücüsü katıldı. Yapılan değişikliklere uymayanlara ağır cezaların uygulanacağını aktaran polis, bu kanunun amacının karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olduğu aktardı. Bilgilendirme sonrası soru cevap şeklinde geçen toplantıda sürücüler takıldıkları konuları polis ekipleriyle paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 20:24