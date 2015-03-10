"Alanya’da yapılaşma sorunu var"

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Malatyalılar Federasyonu Başkanı Rıza Ataş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti. 30 yıldır ABD’de yaşadığını belirten Ataş, “6 aylığına gittiğim ABD’de 30 yıldır yaşıyorum. 30 yılımı doldurdum ancak hala 6 ayım dolmadı” dedi Eski milli güreşçi olduğunu belirten Ataş, ABD’nin New York kentinde yaşadığını ve bölgede restoranlarının bulunduğunu belirtti. Alanya’ya ilk kez 1983 yılında geldiğini anlatan Ataş, Alanya’nın çok büyük gelişmeler kaydettiğini ancak bu süreçte de kentte yapılaşma sorunlarının baş gösterdiğini gözlemlediğini anlattı. Alanya gibi turizm bölgelerinde belediye başkanlarının merkezi atamalarla görevlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ataş, seçilerek başkanlık koltuğuna oturanların kentin çarpık yapılaşmasına neden olduğuna işaret etti. Turizm bölgelerinde yapılaşmanın daha profesyonel şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Ataş, "Kentte Alanya’ya yakışmayacak yapılar var, hala da yapılmaya devam ediliyor" şeklinde konuştu. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya’ya ve bölgeye çok şey kazandırdığını söyleyen Ataş, Çavuşoğlu’yla sık sık New York’ta görüştüklerini desözlerine ekledi.