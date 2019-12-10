Alanya'da vatandaştan sert tepki

Ceren ŞAHİN

ALANYA’YI dünya gündemine taşıyan köpek krizinin ardından hayvanseverler ayağa kalktı. Önceki gün Yeni Alanya’ya konuşan hayvan hakları savunucuları "Zaten duyuyor, biliyorduk. Bu da ispatı oldu" demiş ve benzer vakaların sıklıkla yaşandığına vurgu yapmışlardı. Yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e seslenerek "Kendisini vizyoner bir yönetici olarak tanıtmaya çalışan bir belediye başkanından beklentimiz çözüm odaklı davranmasıdır" önerisinde bulunmuşlardı.

‘KISA YOLDAN GELMEK MAKSADIYLA’

Yaşanan elim olay jandarmanın suçüstü baskını sonucu ortaya çıkmıştı. Ardından ise Mersin Büyükşehir Belediyesi düğmeye basarak, Alanya Belediyesi’ni kınamış ve köpeklerin geri iadesini sağlamıştı. Köpeklerin iadesinin ardından Alanya Belediyesi’nden “Jandarmanın Mersin’e gönderdiği sahipsiz hayvanlar Alanya barınağına geri getirildi” başlığı altında yapılan açıklamada ise “Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Toplama ekiplerince Perşembe günü Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında toplanan sahipsiz hayvanlar, kısa yoldan gelmek maksadıyla Mersin/Bozyazı sınırına girilmesi sonucu burada aracı durduran Jandarma ekiplerince, Bozyazı Hayvan Barınağı’na sevk edilmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde sahipsiz hayvanlar, dün Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi” dendi.

SOSYAL MEDYA TEPKİ YAĞMURUNA TUTTU

Alanya Belediyesi’nin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya tepki yağdı. Yerli yabancı 500’ü aşan vatandaş yaşanan elim olaya ilişkin Alanya Belediyesi’ne ateş püskürdü ve istifa çağrıları yapıldı. İşte, o mesajlardan bazıları:

GÜLENDAM TEMÜRTÜRKAN: Devlet bu köpekleri kısırlaştırıp, aşılayıp bakmanız için ödenek veriyor. Ne yapıyorsunuz o paraları? Bu köpekleri uzak doğuya sattığınızdan şüpheleniyoruz. Gözümüz üstünüzde.

TC BURCU BURCUU: Ya bıraksınlar bu işleri. Ne rehabilitesi? Bu yapılan resmen vahşet ve işkence. Ne farkınız kalmış Çin'den? Bir kesip yemediğiniz kalmış. Yazıklar olsun. Hayvan Hakları Günü’nde kucağınıza kedi, köpek alıp fotoğraf çektirip, show yapmakla olmuyor bu işler. Vatandaştan sağladığınız milyonlarca geliri saçma konser ve festivallerde hunharca harcayıp reklam yapmakla da olmuyor. Bu ülke vatandaşın sırtından topladığı vergilerle aslanlar gibi kalkınacak durumdayken bu hayvanlara dahi sahip çıkılamıyorsa yazıklar olsun. Alanya’da böyle bir belediyecilik anlayışı istemiyoruz. Resmen hayvan sevkiyatı yapılmış. Kim bilir haberimiz olmadan kaç sokak hayvanı bu işkenceye maruz kalarak katledildi? Belediye olarak sokak hayvanlarına gerekli ortamı sağlamak zorundasınız. Beceremiyorsanız terk edin oturduğunuz koltukları.

AYNUR UFAK: Alanya seyahatimde şehir merkezinde bulunan kedi evlerinde kediler aç perişandı. Temiz su bile yoktu. Göstermelik bir belediye. Şehir merkezinde 40 derece sıcaktı. Su yok. Hayvanlar ilaçlı havuzların suyunu içiyorlar. Düşünün artık havuz suyu içen hayvan kaç sene yaşar?

SERHAT DEMİR: Yazıklar olsun. Ne istediniz bu canlardan? Belediye başkanı derhal istifa etmeli.

KÖPEK KRİZİ BİMER VE CİMER’E TAŞINDI

Köpek krizi CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) aracılığı ile üst makamlara da iletildi. Serap Altınkılıç adlı vatandaş CİMER’e sunmuş olduğu şikayet dilekçesini yorum bölümünde paylaşarak hayvanseverlere çağrı yaptı. İşte Başkan Yücel hakkında soruşturma açılmasının talep edildiği dilekçede yer alan o ifadeler:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA

"Alanya barınağından yola çıkan ve Mersin'e kamyon ile getirilen küpesiz aşısız vaziyetteki toplam 70 köpeğin, jandarma ekipleri tarafından Bozyazı-Aydıncık yolu civarında yakalandığını, şoförün jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorulara cevap veremediğini, Tarım ve Orman Bakanlığı Ayancık İlçe Tarım Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda hayvanların Alanya barınağından yüklenerek Mersin'e doğru yola çıkarıldıklarının öğrenildiğini ve kentin muhtelif yerlerine bırakılacaklarının beyan edildiğini, suçun da jandarma tutanağı ile belgelendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

1- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılmasını, adli/idari işlem başlatılmasını,

2- Söz konusu şoförün hakkında soruşturma açılmasını adli/idari işlem başlatılmasını görevden uzaklaştırılmalarını,

3- Antalya Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü’nce Alanya Belediyesine köpek başına idari para cezası kesmesini talep ediyoruz.

Taleplerimize ilişkin yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini arz ederiz."