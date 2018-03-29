Alanya'da vatandaşın en büyük çilesi sona eriyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'YA bağlı 102 mahallede 450’yi aşkın mezarlık bulunuyor. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin yanı sıra 68 kırsal mahallede de birçok mezarlık var. Mezarlıkların birçok sorunu çözülürken, vatandaşın cenazelerinin kaldırılması sırasında yazın güneşten ve tozdan, kışın ise yağıştan etkilenmemeleri için en önemli unsur olan namazgah eksikliği giderildi. 2018 yılı içinde Alanya’nın genelini kapsayan 50’yi aşkın mezarlığa namazgah yapılacak. Demirtaş, Uğrak, İshaklı, Beyreli, Yaylakonak, Şıhlar, Sapadere, Mahmutlar ve Yaylalı'da şu ana kadar 11 namazgah yapıldı.