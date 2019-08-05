Alanya'da vatandaş canından bezdi! Lüks hayattan, ‘löküs’lü hayatlara
Kullanım bedellerinin üzerine eklenen ek kalemlerle birlikte fahiş miktarlara ulaşan elektrik faturalarına bir de yaşanan kesintiler eklenince vatandaş canından bezdi. Alanya’da esnaf çareyi 50 yıl geriye dönüp löküs yakmakta buldu
ALANYA’DA altyapı yetersizliği nedeniyle yaşandığı iddia edilen elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Elektrik kullanım bedellerinin üzerine eklenen kalemlerle fahiş rakamlara ulaşan faturalara bir de kesintiler eklendi. Vatandaş isyanı videolara yansırken, esnaf çareyi 50 yıllık löküsde bulduklarını belirtti. Yıllar ilerledikçe teknolojik anlamda çığır açılması beklenirken, 50 yıllık bu geri dönüş ise herkesi düşündürdü.
‘HEM ESNAF, HEM DE VATANDAŞ REZİL OLUYOR’
Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan Şükran Market’in işletmecisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Alanya’daki elektrik kesintileri hem esnafı hem de vatandaşı rezil ediyor. Eski zamanlara geri döndük. Löküs yakıyoruz. Durumumuz ve halimiz budur. Fazla söze gerek yok” dedi.
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