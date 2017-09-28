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Alanya'da Uysal heyecanı

Türkiye'nin 919 ilçesinden biri olan Alanya, Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve son olarak Dışişleri Bakanı çıkarmasının ardından bugün de Avrupa'nın en büyük, dünyanın 7. büyük kenti İstanbul'a 'Belediye Başkanı' çıkarıyor

Alanya'da Uysal heyecanı

Türkiye'nin 919 ilçesinden biri olan Alanya, Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve son olarak Dışişleri Bakanı çıkarmasının ardından bugün de Avrupa'nın en büyük, dünyanın 7. büyük kenti İstanbul'a 'Belediye Başkanı' çıkarıyor

28 Eylül 2017 Perşembe 00:01
Alanya'da Uysal heyecanı
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Haber: Alper KUTAY

KADİR Topbaş'ın sürpriz istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Belediye Başkanı Alanyalı Avukat Mevlüt Uysal’ı istediği iddia edilmişti. Türkiye'deki basın kuruluşları içerisinde ilk kez geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Alanya'nın gündeme getirdiği "İBB'ye Alanyalı Başkan" haberi de Fox TV'deki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya tarafından tüm Türkiye'ye duyurulmuştu. Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında geçen hafta sonu AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan istişare toplantısında Göksel Gümüşdağ ismi gündemdeydi ancak ibrenin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a döndüğü öğrenildi.
YILDIRIM DA İŞARET ETMİŞTİ
Başbakan Binali Yıldırım da konuya ilişkin açıklamasında, "Kadir Topbaş'ın yerine muhtemelen ilçe belediye başkanlarından biri gelir" demiş, Yeni Alanya'nın yaşanan gelişmelerin ardından "Aday siz misiniz?" sorusunu yönelttiği Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Şu an için benim ağzımdan kesinleşmiş bir şey varmış gibi yazılması uygun değil. Biz de Perşembe günkü (bugün) Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınacak kararı bekleyeceğiz" açıklaması yapmıştı. Şimdi gözler, bugün saat 15.00'de başlayacak İBB Meclisi'ndeki üyelerin oylamasının sonucuna çevrildi.
DİM İSTANBUL'DAN TAKİP EDECEK
Öte yandan, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkan Vekili  ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de İstanbul'a giderek İBB Meclisi'nde yaşanacak bu tarihi anlara hem tanık olacak, hem de Dim Web TV aracılığı ile oylamayı ve sonrasını Alanya halkı ile buluşturacak. Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde doğup büyüyen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Alanya'da bitirip İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mevlüt Uysal'ın İBB Başkanı olma ihtimali Alanyalı hemşerileri tarafından sevinçle karşılanmıştı.

DİM WEB TV 
NASIL İZLENİR

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

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İyi Seyirler.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 00:55
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıAvrupa Birliği BakanıMevlüt ÇavuşoğluAlanya
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