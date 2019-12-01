Alanya'da üniversitede silah sesleri
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan, geçtiğimiz günlerde Dim TV ekranlarında duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in konuğu olmuş ve kampüsün içerisinden geçen yolun iptal edilmesi için düğmeye bastıklarını duyurmuştu
GÜNCEL 01.12.2019, 23:54 02.12.2019, 00:09
Ceren ŞAHİN
ÜNİVERSİTE kampüsünün içerisinden geçen yolun öğrencilerin güvenliğini ve huzurunu tehdit ettiğini vurgulayan Rektör Kalan, mevcut kampüsün gelişimi için de atılacak adımları anlatmıştı. Dim ve Kalan'ın tespitlerinde ne denli haklı oldukları geçtiğimiz akşam çekilen ve tabiri caizse kan donduran görüntülerle doğrulandı. Kampüs içerisinde toplanan bir grup, eğlence adı altında terör estirdi ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar öğrenciler tarafından görüntülendi.
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