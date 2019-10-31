Alanya'da Ülker ailesinin acı günü

EDİNİLEN bilgiye göre, iki gün önce kalp krizi geçiren Şükrü Ülker, Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde tedaviye alındı. Baba Ülker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Modern Saraylar, Atlas Beach Otel, Bulue Star Otel, Kleopatra Atlas Otel, İncekum Orman Kampı ve İncekum Jewellery Center’ı bünyesinde bulunduran Misa Grub’un sahipleri

Sami ve Mikail Ülker’in babaları Şükrü Ülker, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alanya Belediye Mezarlığı’na defnedilecek. Ülker ailesi taziyeleri ise Blue Star Otel’de kabul edecek. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.