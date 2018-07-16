Alanya'da Ukraynalı turisti öldüren Rus turist tutuklandı

MEHMET AL

ALANYA'NIN Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde 2018 Dünya Kupası kapsamında Hırvatistan-Rusya karşılaşmasını izledikten sonra 57 yaşındaki Ukraynalı Andrey Sova ile 30 yaşındaki Rus turist bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirine girdi. 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kavgada ağır yaralanan Ukraynalı turist sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir hafta yaşam mücadelesi veren Ukraynalı turist, 14 Temmuz sabahı yoğun bakım ünitesinde yaşamını kaybetti. Sova'yı darp ederek ölümüne sebep olan 30 yaşındaki Rus turist A.P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece önce serbest bırakılan A.P., Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının ardından tekrar gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 19:48