Alanyada Türk Kızılayı'ndan Ramazan için kampanya

TÜRK Kızılayı Alanya Şubesi yetkilileri dün Alanya Öğretmenevi’nde bir araya gelerek kampanyanın detaylarını görüştü.

Afet dönemlerinin dışında da hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca sosyal yardımlarını sürdürecek. Modern ve örnek projeler ile Türk Kızılay, hem hayırseverlere hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine farklı çözümler sunuyor.

Bağışlarıyla Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatan yardımseverler, yapılan kayıtlar sayesinde bağışlarını takip edebilecek. Türk Kızılayı’na Ramazan ayında destek vermek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen hayırseverlerin pek çok seçeneği bulunuyor.

KIZILAY’A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

SMS: Tüm operatörlerden 2868’e RAMAZAN yazıp SMS atarak 10 TL’lik, 1877’ye FİTRE veya FİDYE yazarak 23 TL’lik bağış yapılabilir. Banka : Alanya Kızılay Şubesi, Ziraat Bankası Mahmutlar Şubesi Hesap No: 1868-7113 1940-Alanya-Antalya IBAN TR17 0001 0019 4000 0018 6871 13 İnternet : www.kizilay.org.tr Telefon : 168. Ücretsiz bağış ve iletişim hattı PTT : 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki ile tüm Kızılay şubelerine bağış gerçekleştirilebiliyor.