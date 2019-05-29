Alanya'da Turizm ve Sanat Festivali'ne katılacak sanatçılar belli oldu!

ALANYA Belediyesi'nin 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Turizm ve Sanat Festivali, bu yıl 19. kez hayat bulacak. Festivalin bu yılki teması ise 'Osmanlı dönemi' olarak belirlendi. Ayrıca bu yılın Türkiye-Rusya 'Rus yılı' olmasından dolayı aynı anda Rus teması da işlenecek. Organizasyon kapsamında Rusya'dan gelen kardeş şehir temsilcileri, çeşitli etkinliklerle festivale renk katacak. Radyo D, Dream ile Dream Türk ve Slow Türk’ün medya sponsorluğunu üstlendiği festivalin sunuculuğunu ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Radyo D'nin 'Sarı Şeker' lakaplı sunucusu Sema Eryiğit Emek yapacak.

ALANYA EĞLENCEYE DOYACAK

Festival 15 Haziran’da Yörük göçü ve festival kortejiyle başlayacak. Ardından ise Antalya Olgunlaşma Enstitüsü düzenleyeceği Osmanlı Esintileri Defilesi düzenlenecek. Akşam ise DJ Burak Yeter ile başlayan müzik ziyafeti Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy konseriyle devam edecek. Festivalin ikinci gününde ise sahneye eski futbolcu Pascal Nouma bu kez DJ olarak çıkacak. Gece Yalın konseriyle devam edecek. Festivalin son gününde ise DJ Haluk Sarıtaş ile başlayan konser Süper Star Ajda Pekkan konseriyle son bulacak.







Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 00:23