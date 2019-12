Alanya'da Tuğba'dan mesaj var

Ceren ŞAHİN

SON günlerde ülke gündeminin en hararetli tartışma konularından biri engelli bireylerin çektiği çileler. Hemen hemen her gün yeni bir skandal yaşanıyor, olaylar benzerlik gösterirken, isimler değişiyor. Dün Ali, bugün Mehmet, yarın ise günün mağduru Elif, Orkun, Seda, Ahmet oluyor. Benzer bir gündem Alanya için de söz konusu. Birkaç ay önce Alanya, Alanya Lisesi’nde Ali’yi süründüren eğitimle ülke gündemine oturmuştu. Ardından ise emekli anne Nuriye Erdoğan otizmli oğlu Orkun’la birlikte verdikleri yaşam mücadelesini Yeni Alanya’ya aktarmış ve “İstihdam istiyoruz. Evlerimize mahkum bırakılıyoruz” diyerek çağrı yapmıştı. Yeni Alanya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bu kez de örnek bir haber için kolları sıvadı. Alanya’da yaşanan olumsuz olayların yanı sıra iç ısıtan bir aracılığa imza attık.

HANCI PASTANESİ’NDEN ÖRNEK İSTİHDAM

Günümüzde engelli bireylerin en önemli sorunlarından biri istihdam. Ülke genelinde engelli bireylerin istihdam edilmesi noktasında ciddi bir açık var. Alanya’nın en eski kuruluşlarından Hancı Pastanesi mevcut tüm şubeleriyle bu yaraya merhem oluyor. Down sendromlu Tuğba Soykan, Hancı Pastanesi’nde istihdam edilen engelli bireylerden biri ve yaklaşık 2 yıldır merkez şubede çalışıyor. Tuğba, ‘+1 farkla’ vurgusuyla özel olarak yaptırılan iş elbisesiyle etrafına sevgi saçıyor ve yalnızca sevgi bekliyor. İşletme emekçileri de Tuğba’nın eksiği değil +1 fazlası olduğuna vurgu yaparak Tuğba’dan çok şey öğrendiklerini ifade ediyorlar.

TUĞBA VE HANCI’DAN ‘İSTİHDAM’ ÇAĞRISI

Çalışmayı çok seven Tuğba, Yeni Alanya’ya konuştu ve “Ben çok mutluyum. Severek çalışıyorum. Çay götürüyorum, pasta servisi yapıyorum. Burada herkesi çok seviyorum. Keşke herkes duyarlı olsa ve benim gibi diğerleri de istihdam edilse” diyerek engelli bireylerin istihdam sorunlarına dikkat çekti. İşletme sahibi Erdal Hancı da yalnızca 1 gün değil yılın her günü duyarlı olunması yönünde çağrı yaparak, Alanya’daki tüm işletmeleri engelli istihdamına davet etti.

TUĞBA KÜÇÜKKAYA’NIN FANATİK HAYRANI

Tuğba aynı zamanda FOX TV’nin sevilen ismi gazeteci İsmail Küçükkaya’nın da fanatik bir hayranı. Öyle ki sabahları İsmail Küçükkaya'yı izlerken elektrik kesilse sinirleniyor, hatta ağlıyor.

TUĞBA’NIN ‘UNUTMA BİZİ’ ÇAĞRISINI DİM İLETTİ

Tuğba, dün Dim Medya’daydı. Tuğba, 3 Aralık’a özel İsmail Küçükkaya’ya çağrısına aracı olması ricasıyla Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret etti. Hediyesiyle duayen gazeteci Dim’e gelen Tuğba “İsmail Küçükkaya bizi unutmasın” dedi. Tuğba’yı sevgiyle karşılayan Dim düğmeye bastı ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İsmail Küçükkaya’yı etiketleyerek bir paylaşım gerçekleştirdi. Dim paylaşımında “Benim kankim Tuğba geldi ziyaretime, hem de hediyesi ile. Dedi ki, ‘Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bizi unutma. Arkadaşınız İsmail Küçükkaya da unutmasın bizi, yarın sabah FOX'ta izleyeceğim’ dedi. Elçiye zeval olmaz. Var olasın Tuğba. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ifadelerini kullandı.