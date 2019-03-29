Alanya'da 'Trafik polisi' artıyor

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin hazırladığı "Ailemin Trafik Polisiyim Projesi" bu hafta Hamit Özçelik İlkokulu'nda uygulandı

Alanya'da 'Trafik polisi' artıyor
banner404

PROJE kapsamında Hamit Özçelik İlkokulu’nda 3 ve 4. sınıfta okuyan 121 öğrenciye eğitici filmler desteğiyle trafik eğitimi verildi. Trafik polisi şapkası ve ‘Ailemin trafik polisi’ rozeti hediye edilen çocuklara “Artık sen ailenin trafik polisi oldun; görevin araçla bir yere giderken araç içerisindeki herkesin emniyet kemerlerini takmalarını sağlamak, sürücünün hız yapmasını engellemek, araçla seyir halinde iken sürücünün telefonla konuşmasını engellemek ve sürücünün trafik ışıklarına uymasını sağlamak olacaktır" dendi. Trafik eğitimi verilen ve ailelerinin trafik polisi olarak görevlendirilen öğrencilere trafik polisi şapkası da hediye edildi. 
 

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 21:12
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türel Alanya için yaptıklarını ve yapacaklarını...
Türel Alanya için yaptıklarını ve yapacaklarını...
  1. POLİTİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472