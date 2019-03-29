Alanya'da 'Trafik polisi' artıyor

PROJE kapsamında Hamit Özçelik İlkokulu’nda 3 ve 4. sınıfta okuyan 121 öğrenciye eğitici filmler desteğiyle trafik eğitimi verildi. Trafik polisi şapkası ve ‘Ailemin trafik polisi’ rozeti hediye edilen çocuklara “Artık sen ailenin trafik polisi oldun; görevin araçla bir yere giderken araç içerisindeki herkesin emniyet kemerlerini takmalarını sağlamak, sürücünün hız yapmasını engellemek, araçla seyir halinde iken sürücünün telefonla konuşmasını engellemek ve sürücünün trafik ışıklarına uymasını sağlamak olacaktır" dendi. Trafik eğitimi verilen ve ailelerinin trafik polisi olarak görevlendirilen öğrencilere trafik polisi şapkası da hediye edildi.



Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 21:12