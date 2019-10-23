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Alanya'da temizliğe pratik çözüm

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, özellikle şehir merkezinde hem şık tasarımı hem de pratik performansıyla büyük kolaylık sağlayan fil süpürge makineleri ile temizlik yapıyor

GÜNCEL 23.10.2019, 21:12 23.10.2019, 21:29
Alanya'da temizliğe pratik çözüm
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Meryem KANBEROĞLU

ALANYA Belediyesi temizlikte çevreci, sessiz ve pratik kolaylık sağlayan fil süpürge makineleri ile şehir merkezini temizliyor. 
TURİZM AĞIRLIKLI BÖLGELERDE HİZMET VERİYOR
Alanya Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 2 adet fil süpürge makinesi, özellikle turizm ağırlıklı bölgelerde hizmet veriyor. Elektrikli ve şarj edilebilen ‘fil süpürgeler’ elle kumanda edilirken izmarit, yaprak, içecek kutuları, kabuklu yiyecekler gibi küçük boyutta materyaller için tasarlandı. Ayrıca oldukça sessiz çalışması da turizm bölgeleri için büyük avantaj teşkil ediyor.
‘HEM TEMİZLİYORUZ HEM DE GÜZELLEŞTİRİYORUZ’
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye bünyesindeki fil süpürgelerin önemine vurgu yaparken şu ifadeleri kullandı: "Araç filomuzu her geçen gün yenileyerek genişletirken, aynı zamanda çevreci ve daha şık tasarımlarla şehrimize renk katıyoruz. Temizlik İşleri bünyemizdeki 2 adet fil süpürge aracı şık tasarımı ve pratik ama yüksek performansıyla filomuza güç katıyor.” 

#Alanya #Temizlik #pratik
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