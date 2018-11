Alanya'da tekne battı! Denizden vinçle çıkarıldı

ALANYA iskelesinde 2 yıldır bağlı bulunan Bahadır Güven’e ait Taylan Reis adlı gezi teknesi dün akşam saatlerinde battı. Güven’in iki yıl evvel aldığı lakin iş yoğunluğu sebebiyle ilgilenemediğini ifade ettiği gezi teknesi dün akşam saatlerinde içerisine dolan su sebebiyle sulara gömüldü. Akşam saatlerinde teknesine bakmak için gelen ve durumu fark eden Güven Balıkçı Barınağı’na durumu haber verdi. Balıkçı Barınağı’ndan sevk edilen görevli her ne kadar müdahale etmeye çalışsa da teknenin batması engellenemedi. Barınak görevlileri “Tekne, çocuk gibidir. Bakım ister. Yaklaşık 2 yıldır iskelemizde bağlı bulunan Taylan Reis çok bakımsız kaldı. Sonunda da maalesef battı” ifadelerini kullanırken, tekne sahibi Güven de tekneyle iş yoğunluğu sebebiyle ilgilenemediğini yanı sıra 250 lira aidat ödedikleri barınağın da ihmali bulunduğunu iddia etti. Balıkçılar Lokali önünde bağlı bulunduğu sırada batan tekne için gelen vinç ise lokalin önünde bulunan masalar ve üst yapı sistemi nedeniyle tekneye ulaşamadı. Taylan Reis, iş makinesi ve halatlarla teknenin battığı alanın karşısından, iskelenin burnu üzerinden yapılan müdahale sonucu ancak kurtarılabildi. Teknenin kurtarılış anladı ise an be an Dim TV (dimtv.tv) kameralarına yansıdı.



