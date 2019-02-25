Alanya'da tedavi edilen şahinler özgürlüğe kanat çırptı

ALANYA Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri yaralı halde bulunduğu 2 kızıl şahini Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Bakıma muhtaç olan şahinlerin ilk tedavileri yapıldıktan sonra Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek iyileşme süreci takip edildi. Burada sağlığına kavuşan şahinlerin veteriner ekiplerince doğaya salınması kararlaştırıldı. Tedavisi tamamlanan 2 şahin, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Ali Yavuz ve veteriner hekim eşliğinde Demirtaş Mahallesi'nde bulunan sazlık alana bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 15:57