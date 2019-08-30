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Alanya’da TCG Yıldırım Fırkateyni ziyarete açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Yıldırım F-243 Fırkateyni Alanya'da şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı.

GÜNCEL 30.08.2019, 14:07 Melike Temir
Alanya’da TCG Yıldırım Fırkateyni ziyarete açıldı
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DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCG Yıldırım F-243 Fırkateyni, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamaları kapsamında, şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı. Alanya Limanı'na demirleyen gemiye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Askeri personel eşliğinde yapılan gezide vatandaşlar, gemi hakkında merak ettiklerini sorma ve bilgi alma imkanı buldu. Ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Geminin saat 17’ye kadar ziyarette açık olacağı bildirildi. 

#Alanya #TCG Yıldırım Fırkateyni #30 Ağustos Zafer Bayramı #Alanya Limanı
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