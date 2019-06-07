Alanya’da tatilciler yollara düştü! Kaza haberleri peş peşe geldi

YAŞANAN yoğunluk ise yer yer trafik kazalarına. Bunlardan biri ise Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer ise tatil dönüşü sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak “Tatiliniz kabusla bitmesin” dediler.

Bir trafik kazası da Kargıcak Mahallesi, Titan Otel önünde meydana geldi. Kırmızı ışığın aniden yanmasıyla duran 42 B5575 plakalı araca aynı yönde seyreden minibüs arkadan çarptı. Kaza nedeniyle D400 Karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 16:54