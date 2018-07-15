Alanya’da tarım sektöründen uyarı

Ceren ŞAHİN

ALANYA'DA tarım sektörünün köklü firmalarından Tülüce Tarım’ın sahibi Sadullah Tülüce, Türkiye ve Alanya tarımına dair dikkat edilmesi gereken konuları Dim TV'ye (dimtv.tv) anlattı. Konaklı Tülüce Tarım sahibi ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Sadullah Tülüce, tarımda üretim problemi olmadığını asıl problemin pazarlama olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin senelerce Avrupa Birliği (AB) dayatmalarına karşı pazarlama sorununu aşmaya çalıştığını söyleyen Tülüce, "Bir şekilde bunun da aşılacağına inanıyorum. Çünkü belli bir seviyeye geldik. Bu sorunu aşmamamız için bir problem kalmadı" dedi.

'ÜRETİM PLANI YAPMALIYIZ'

Mutlaka üretim planlaması yapılması gerektiğini dile getiren Tülüce, "Bu ülkede insanlar ne kadar tüketiyor? Bunun ne kadar fazlasının ihracat edilmesi lazım? gibi soruları cevaplanarak, hedeflerimizin belirlenmesi lazım. Yeni kabinede bulunan tarım bakanımızın da uluslararası ticarette aktif olması sevindirici" diye konuştu.

'ALANYA'YA HAL KOMPLEKSİ ŞART'

Alanya'da 20-30 senelik süreçte hallerin çok dağınık olduğunu belirten Tülüce, Alanya'da mutlaka bir kompleks hal kurulması gerektiğinin altını çizdi. Tülüce konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bir tüccar gözüyle bakarsanız, kabak almaya Demirtaş’a, patlıcan almaya Mahmutlar’a, domates almaya Alanya merkeze geliyorsunuz. Tüccar için çok zor bir durum. Aynı şekilde Antalya halinde de dışardan toplamasına rağmen hepsini bir arada bulup ihracatını yapıp, işinizi bitirebiliyorsunuz. Bu yüzden Alanya tarımı için en önemli şey pazarın bir araya toplanması. Türkler’e yapılan hal kompleksi bu konuda en önemli adım. Orada çiftçi, ihracatçı, tüccar bir arada olacak. Halci ve firmalar çiftçiyle anlaşma yapacak ve bu üretilen ürünler denetlenecek. Hem lezzet hem de kalite olarak. Bu şekilde herkes elini taşın altına sokmuş olacak ve bu sistem bu şekilde devam ettiği sürece bölgede hepimiz kârlı çıkacağız."

'ALANYA'NIN AVANTAJI MİKROKLİMA'

"Alanya tarımının en büyük avantajı bölgedeki mikroklima" diyen Tülüce, "Buradaki toprak yapısı da erkenci toprak. Yani biz ürünümüzü erken çıkartıyoruz. Bunun avantajını çok iyi kullanmamız lazım. Tabi markalaşma açısından da gereken şeyleri yapmamız lazım. Muz konusunda Alanya çiftçisi çok tecrübeli. Muzun nasıl yetiştiğini de çok iyi biliyor. Örtüaltı muza Alanya'da müthiş bir yatırım var. Alanya markasını yaratacak. Onda da tabii muzu üreten arkadaşlar kendi aralarında örgütlenecek. Bir şekilde bunu halledecekler" ifadelerini kullandı.

'EN GÜZEL SALATALIK ALANYA'DA YETİŞİYOR'

Türkiye’de en güzel salatalığın Alanya bölgesinde yetiştirildiğini söyleyen Tülüce, "Salatalığın hastalanmadığı, verimin çok olduğu iklim şartları en uygun yer Alanya. Mesela Kumluca domateste kendini geliştirmiştir, Alanya salatalıkta. Alanya'da salatalığın da en az muz kadar öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü, salatalıkta da en erkenci bölge Alanya. Bunu Alanya’nın çok iyi değerlendirmesi lazım" dedi.

MANAVGAT'TA MUZ ÜRETİMİNDE SU TEHLİKESİ

Manavgat'ta büyük ölçekte muz işletmeleri kurulduğunu, ancak orada dikkat edilmezse 3-5 sene sonra taban suyu yüzünden sıkıntı çekileceğini söyleyen Tülüce, "Manavgat'ta sistemlerin çok iyi hazırlanması ve kurulması lazım. Hatta muz seraları biraz daha yükseğe kurulup bunların ayarlanması gerekiyor. Taban suyundan dolayı hem hidrojenin gücü yani PH değeri yönünden hem de tuzluluk yönünden problemler çıkabilir. Önlem alınmazsa mantar hastalıkları orada kendine yol bulup muzu kötü yönde etkileyebilir. O konuda da bir öngörüm var. Yani sera kurarken yatırım yaparken milyar dolarlık ve milyon dolarlık yatırım yapıyorlar. En azından bu işi bilen insanlara danışmak gerekiyor. Muz gevşek toprağı sever. Toprak, tuzluluk durumuna dikkat edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

'TARIM DA ARTIK BİR BİLİM'

Tarımında artık bir bilim olduğunu söyleyen Tülüce, "Tıp nasıl titizlik gerektirerek yapılıyorsa tarımın da aynı şekilde yapılması lazım. İşletmelerin dikkat etmesi gereken konu en önemli konu ise soğuk zinciri. Soğuk zincirinin kırılmaması konusunda nakliyecilerin, market sahipleri ve işletmelerin dikkat etmesi lazım" ifadelerini kullandı.