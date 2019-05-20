Alanya'da tanınmış turizmci kansere yenildi

Eski İbos Bazar sahibi turizmci Mehmet Koşmaz, 66 yaşında aramızdan ayrıldı 

Alanya'da tanınmış turizmci kansere yenildi
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ALANYA'DA 'Kürt Mehmet' lakabıyla herkesin tanıdığı bir isim olan Mehmet Koşmaz, amansız hastalığa yenildi. 
Alanya'da uzun yıllar otel müdürlüğü yapan, bir dönem Alanyasının en popüler turistik alışveriş merkezi olan İbos Bazar'ın da sahibi olan Koşmaz, bir süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. 
Alanya'da 'Uzun Ahmet' olarak tanınan merhum Şakirzade Ahmet Azakoğlu'nun damadı olan Koşmaz, 6 çocuk babasıydı. 
Koşmaz'ın cenazesi, yarın (21 Mayıs 2019 Salı) öğle namazına müteakip Gürses Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'na toprağa verilecek. 
Yeni Alanya, Alanya turizminin önemli temsilcilerinden olan Koşmaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. 
 

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 21:05
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