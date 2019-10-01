Alanya'da sürücülere hız sınırı müjdesi

Ceren ŞAHİN

ALANYA'YI Antalya'ya bağlayan D400 Karayolu'nda hız limitleri değiştirildi, çile sona erdi. Minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için 50, otomobiller için 70 olan hız sınırı, Gazipaşa-Alanya için Kahyalar ve İmamlı arasında, Alanya-Antalya için ise Elikesik ve Konaklı arası ile Manavgat'ta Kızılağaç ve Doğançam arasında, Gündoğdu ve Hocalar (Antalya Havalimanı yolu) arasında olmak üzere 110'a çıkarıldı.

'ULAŞIM ÇİLEYE DÖNÜŞÜYORDU'

2019 yılı için önüne 16 milyon turist hedefi koyan Antalya'nın potansiyel misafir sayısının yüzde 35'ini Alanya ağırlıyor. Antalya Havalimanı'na iniş yapan misafirlerin Alanya'ya ulaşmaları hız limitleri münasebetiyle bir çileye dönüşüyordu. D-400'de hız limitlerinin yanında kısa mesafelerde bulunan trafik ışıkları da ulaşım çilesinin tuzu biberi oluyordu. Antalya'dan Alanya'ya, Alanya'dan Gazipaşa'ya dek devam eden ulaşım çilesi, Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı'da gündeme gelmişti. Duayen gazeteci Dim ile canlı yayın konuğu olan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak konuyu masaya yatırmışlar ve yayına telefonla bağlanan Antalya BŞB'nin CHP'li Meclis Üyesi Erkan Demirci de konunun takipçisi olacağının sözünü yine Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından vermişti.

'ALANYA HALKIMIZIN GÖZÜ AYDIN'

Süreci başından sonuna dek takip eden Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada Alanya'ya müjde verdi. Başkan Bacak hız limitlerinin resmen yükseltildiğini duyurdu ve "D400'deki hız sınırları ciddi bir sıkıntı arz etmekteydi. Antalya'dan Alanya'ya ulaşım çileye dönüşüyordu. Dolayısıyla bizler bu durumu ısrarlı bir biçimde dile getirdik. Sağolsun ki duayen gazeteci Mehmet Ali Dim bana bu konuda tam destek vererek D400'deki hız sınırının takipçisi oldu. CHP'li Erkan Demirci de yine sorunun çözümü noktasında söz vermişti. Nihayet hız sınırı yükseltildi. Ben mimarı olduğum bu sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanmasının mutluluğunu yaşıyorum. Başta Dim ve Demirci'ye bu süreçte vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. Yanı sıra gereken izinleri kısa sürede veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de saygılarımı sunuyorum. Alanya esnafı ve halkına 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyorum" ifadelerini kullandı.