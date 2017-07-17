Alanya’da şüpheli ölüm

KONAKLI Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan Gürcistan uyruklu Otar Goguadze, dün saat 01.00 sıralarında eve gelen eşi yerde hareketsiz şekilde buldu. Bunun üzerine eşi durumu 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Otar Goguadze’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otar Goguadze’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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