UZUN yıllar Alanya’ya Sanayi Sitesinde hizmet veren 'Bambam' lakaplı Murat Tuna geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tuna'nın cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Hacımemişler Camii'nden alınarak Bektaş Mezarlığı'na defnedilecek. Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz.Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 11:36
Alanya'da şoke eden ölüm! Sanayi esnafı yasta
Alanya sanayi esnaflarından Murat Tuna hayatını kaybetti. Tuna'nın ölümü sevenlerini şoke etti
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