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Alanya'da şok! Tekerlekli sandalyeyle geldiği karakolda ayaklandı

Alanya'da tekerlekli sandalyeyle dilenen dilenci sivil zabıta ekipleri tarafından getirildiği zabıta karakolunda yasal işlem yapılacağını duyunca ayaklandı

Alanya'da şok! Tekerlekli sandalyeyle geldiği karakolda ayaklandı

Alanya'da tekerlekli sandalyeyle dilenen dilenci sivil zabıta ekipleri tarafından getirildiği zabıta karakolunda yasal işlem yapılacağını duyunca ayaklandı

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:07
Alanya'da şok! Tekerlekli sandalyeyle geldiği karakolda ayaklandı
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ALANYA sokaklarında tekerlekli sandalye ile dilenen Kalender Ö. (30) isimli dilenci Alanya Belediyesi sivil zabıta ekipleri tarafından şüphe üzerine alındı. Alanya Zabıta Müdürlüğüne getirilen ve engelli olduğunu söyleyerek tekerlekli sandalyeden inmeyen dilenci engelli asansörü ile binaya çıkartıldı. Zabıta ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen sandalyesinden kalkmayan dilenci, sivil zabıta ekiplerinin, "Eğer engelli isen sözümüz yok. Ancak engelli değilsen ve ayağa kalkıp yürümezsen hakkında yasal işlem başlatacağız" deyince bir anda düzerek tekerlekli sandalyeden kalktı. Dilenci bu kez belim ağrıyor diyerek yalanlarına devam etti. Bir süre sonra bu yalanının da tutmadığını anlayan dilenci, üzerinde oturduğu tekerlekli sandalyeyi iterek belediyeden dışarı çıktı. Sahte dilenciye 5326 sayılı Kanunun 33 Maddesi kapsamında dilencilik yapmaktan 124 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın üzerinden çıkan 130 TL'ye ise el konuldu. 

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Son Güncelleme: 18.04.2018 18:16
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AlanyaTekerlekli SandalyeAlanya Zabıta Müdürlüğü
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