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Alanya'da şok olay! 4 köpekten 3'ü...

Alanya'da yaşayan Alman uyruklu kadının beslediği sokak köpekleri zehirlendi. 4 köpekten 3'ü telef olurken, biri veteriner müdahalesiyle kurtarıldı

Alanya'da şok olay! 4 köpekten 3'ü...

Alanya'da yaşayan Alman uyruklu kadının beslediği sokak köpekleri zehirlendi. 4 köpekten 3'ü telef olurken, biri veteriner müdahalesiyle kurtarıldı

24 Mart 2015 Salı 09:26
Alanya'da şok olay! 4 köpekten 3'ü...
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OBA Mahallesi'nde bahçeli ve müstakil bir evde oturan hayvansever Nicole Sevindik'in baktığı sokak köpeklerinden 4'ü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Evinin yakınlarında bir köpeğin telef olduğunu, 3 köpeğin ise rahatsızlandığını fark eden Sevindik, veteriner arkadaşına durumu bildirerek yardım istedi. Arkadaşının veteriner kliniğine götürdüğü köpeklerden 2'si yolda telef olurken, diğer köpek ise müdahaleyle kurtarıldı.
'KÖPEKLERİMLE GİTMEMİ İSTİYORLAR'
Olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan Sevindik, veteriner hekim Meltem Arslan'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Alanya'da 7 yıldır yaşadığını ve başta köpekler olmak üzere sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını belirten Sevindik, "Şu anda sokağa terk edilmiş 30'dan fazla köpeğe bakıyorum. Bu yüzden bazen çevremden tehditler de alıyorum. Köpeklerimle birlikte gitmemi istiyorlar" dedi. 
'İKİSİ YOLDA ÖLDÜ'
Bir bahçeye giren köpeklere yem verildiğini ve köpeklerin aniden rahatsızlandığını iddia eden Sevindik, "Köpeklerin önce yorgun olduklarını düşündüm. Bir şey olabileceğini düşünmedim. Daha sonra zehirlenme belirtilerinin başladığını hissederek veteriner arkadaşımın kliniğe götürdüm. Köpeklerden biri evimin yakınlarında, diğer ikisi yolda öldü" diye konuştu. 
'BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ZEHİRLENMİŞLER'
Veteriner Hekim Arslan ise, "Köpeklerden 2'si geldiğinde ölmüştü. Diğer köpeği ise kısa sürede müdahale ederek kurtardık. Köpeklerin zehirlendiği belirtilerine ulaştık. Durumu ağır olan köpek iyileşti. Köpeklerin bilinçli bir şekilde zehirlendiğini düşünüyoruz. Kendisi de daha önce komşularından bu yönde tehditler aldığını söylüyor" şeklinde konuştu.
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Son Güncelleme: 23.03.2015 15:30
Anahtar Kelimeler:
KöpekOlayHayvanseverAlanya
Yorumlar
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Raziye yılmaz cırık 2015-03-23 19:27:32

i̇nsanlık bitmiş artık ,

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ali karada 2015-03-24 14:15:43

yapan kişiyi de aynı şekilde öldürmek lazım

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sturmlechner@gmx.de 2015-03-24 21:25:09

stop killing dogs

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