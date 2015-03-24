Alanya'da şok olay! 4 köpekten 3'ü...

OBA Mahallesi'nde bahçeli ve müstakil bir evde oturan hayvansever Nicole Sevindik'in baktığı sokak köpeklerinden 4'ü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Evinin yakınlarında bir köpeğin telef olduğunu, 3 köpeğin ise rahatsızlandığını fark eden Sevindik, veteriner arkadaşına durumu bildirerek yardım istedi. Arkadaşının veteriner kliniğine götürdüğü köpeklerden 2'si yolda telef olurken, diğer köpek ise müdahaleyle kurtarıldı.

'KÖPEKLERİMLE GİTMEMİ İSTİYORLAR'

Olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan Sevindik, veteriner hekim Meltem Arslan'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Alanya'da 7 yıldır yaşadığını ve başta köpekler olmak üzere sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını belirten Sevindik, "Şu anda sokağa terk edilmiş 30'dan fazla köpeğe bakıyorum. Bu yüzden bazen çevremden tehditler de alıyorum. Köpeklerimle birlikte gitmemi istiyorlar" dedi.

'İKİSİ YOLDA ÖLDÜ'

Bir bahçeye giren köpeklere yem verildiğini ve köpeklerin aniden rahatsızlandığını iddia eden Sevindik, "Köpeklerin önce yorgun olduklarını düşündüm. Bir şey olabileceğini düşünmedim. Daha sonra zehirlenme belirtilerinin başladığını hissederek veteriner arkadaşımın kliniğe götürdüm. Köpeklerden biri evimin yakınlarında, diğer ikisi yolda öldü" diye konuştu.

'BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ZEHİRLENMİŞLER'