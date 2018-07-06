Alanya'da 'siyasi görüşüm yüzünden kovuldum' iddiası

Alanya'da Selman Sönmez ismindeki genç, bu siyasi görüşü sebebiyle işinden kovulduğunu iddia etti

Alanya'da 'siyasi görüşüm yüzünden kovuldum' iddiası
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24 HAZİRAN'DA yapılan seçimlerde Alanya'da oy kullanırken telefonuyla fotoğraf çeken, daha sonra bunu sosyal medya hesabında paylaşan Selman Sönmez adlı genç aynı gün iş yerindeki müdüründen 'yarın işe gelmene gerek yok' mesajı aldığını iddia etti.

Müdürü ile arasında geçen konuşmayı sosyal medya hesabında paylaşan genç, paylaşımında ' Reise oy verdik işten kovulduk, ama sıkıntı yok. Yine olsa yine veririm, her zaman yanındayız reis, sıkıntı yok' yazdı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 22:13
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YORUMLAR
nuri görür
nuri görür - 2 gün Önce

Şuna veya buna oy vermen değil, yaptığın yasaya aykırı, olay bu.

Mert
Mert - 1 gün Önce

Hesap benim degil diyosun. Sonra da oy icin kovuldum diyorsun. birde sikinti yok lafima gicik olurum. Senin icin hayirlisi yapilmis.

Demir Aykul
Demir Aykul - 2 gün Önce

İşvereni açıklamadıktan sonra bir haber değeri yok

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