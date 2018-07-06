Alanya'da 'siyasi görüşüm yüzünden kovuldum' iddiası

24 HAZİRAN'DA yapılan seçimlerde Alanya'da oy kullanırken telefonuyla fotoğraf çeken, daha sonra bunu sosyal medya hesabında paylaşan Selman Sönmez adlı genç aynı gün iş yerindeki müdüründen 'yarın işe gelmene gerek yok' mesajı aldığını iddia etti.

Müdürü ile arasında geçen konuşmayı sosyal medya hesabında paylaşan genç, paylaşımında ' Reise oy verdik işten kovulduk, ama sıkıntı yok. Yine olsa yine veririm, her zaman yanındayız reis, sıkıntı yok' yazdı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 22:13