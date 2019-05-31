Alanya’da sinekle mücadele gece gündüz sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da sivrisinekle mücadele çalışmalarını gece de sürdürüyor. Alanya genelinde 16 ULV ve 2 mistblower aracıyla gece boyunca ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Alanya’da sinekle mücadele gece gündüz sürüyor
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BAHAR aylarının bol yağışlı geçmesi ve sıcakların artmasıyla birlikte sivrisinek, yakarca,  karasinek ve mevsimsel küçük sineklerin sayısında meydana gelen artış üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi gerekli tedbirleri alıyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Alanya’da vatandaşların akşamları evinde rahat oturabilmesi için gündüz devam eden arazi çalışmalarının yanı sıra akşam araç arkası ilaçlama (ULV) çalışması da başladı. 
Alanya genelinde 16 ULV ve 2 Mistblower aracıyla ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Gece mücadele çalışması Aralık ayına kadar devam edecek. Özelikle ULV ile ilaçlama çalışmasının başlamasının ardından gece vatandaşları gündüz ise Alanya plajlarındaki turistleri rahatsız eden mevsimsel sinek popülasyonunda da önemli oranda düşüş yaşandığı  gözlemleniyor.

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