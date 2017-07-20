Alanya’da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

HAVA sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığını ise 29 derece ölçüldüğü Alanya'da tatilci ve turistler plaja indi. Ünlü Kleopatra ve Damlataş Plajları'na akın edenler denize girerek serinledi. Bazı turistler ise kızgın kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turlarına çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de artarak sürdüreceğini söyledi.
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