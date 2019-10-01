Alanya'da sempozyum heyecanı
Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar belirlendi
1 KASIM'DA açılışı yapılacak heykel sempozyumu 10 heykeltıraşı ağırlayacak. Bu yıl 1–29 Kasım 2019 tarihleri arasında 16’ncısı gerçekleşecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na 36 ülkeden 91 heykeltıraş başvurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Neslihan Pala’nın başkanlığında, düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 2 yedek olarak belirlendi. Jüri toplantısına, Prof. Neslihan Pala, Prof. Rahmi Aksungur, Prof. Fatma Akyürek, Dr. Öğretim Üyesi Önder Büyükerman, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Yüksek Heykeltıraş Beyhan Yönetim katıldı. Jüri üyelerinin belirlediği 16. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar açıklandı. Sempozyumda Türkiye’den Ferhat Özgür Gürel, Hanife Neris Yüksel ve Yücel Tonguç Sercan de görev alacak.
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|7
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