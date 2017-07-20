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Alanya'da sektörlerin beklentileri

Alanya'da turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin temsilcileri, 65. Hükümet'in yeni Bakanlar Kurulu'ndaki çok önemli görevinde kalan Bakan Çavuşoğlu'ndan beklentilerini açıkladılar

Alanya'da sektörlerin beklentileri

Alanya'da turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin temsilcileri, 65. Hükümet'in yeni Bakanlar Kurulu'ndaki çok önemli görevinde kalan Bakan Çavuşoğlu'ndan beklentilerini açıkladılar

20 Temmuz 2017 Perşembe 23:56
Alanya'da sektörlerin beklentileri
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Erkan UYSAL
 
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tekrar kabinede yer alması ve çok önemli görevinde kalmasının sevinci sürüyor. Bugüne kadar başta Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı, üniversiteler, hastane, eğitim, ulaşım ve altyapı gibi alanlarda Alanya'ya büyük hizmetler sunan Bakan Çavuşoğlu'ndan turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin yeni dönemde de beklentileri sürüyor. Yeni Alanya'ya konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görevde kalması bizim için çok güzel bir gelişme oldu. Kendisi Alanya için büyük bir avantaj. Kendisinin aynı görevde kalması bizim için onur verici. Çavuşoğlu'ndan her zaman yaptığı gibi yurtdışında Türkiye'yi tanıtımda aktif olarak temsil etmesini bekliyoruz. Çünkü kendisi bizim Alanya değerimiz. Alanya'nın tanıtımında ve turizminin gelişiminde kendisinden daha önce hep olduğu gibi aktif çalışmalarının devamını bekliyoruz" dedi.
'DESTEĞİNİN SÜRECEĞİNE İNANIYORUZ'  
Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, 
"Çavuşoğlu'na şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bakan Çavuşoğlu şimdiye kadar Alanyalı üreticinin gelişmesi ve kalkınması için bölgede yapılması gereken başta sulama olmak üzere tüm tarımsal konularda bize büyük destek veriyordu. Başta sulama olmak üzere tarımsal teşviklerle ve sorunlarımızın çözümü konusunda kendisinden her türlü desteği alıyorduk. Bu desteğin devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. 
'İHRACAT DESTEĞİ BEKLİYORUZ'
Alanya Müteahhitler Birliği (MUTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ise "Çavuşoğlu tekrar kabinede olduğu için mutluyuz. Neticede kendisi Alanya'nın yetiştirdiği güzide bir insan. Her türlü desteği zaten Alanya'ya veriyor. Bu desteğini yine devam ettirmesini bekliyoruz. İnşaat sektörü olarak, Sayın Çavuşoğlu'ndan yabancıya konut satışının artık ihracat kapsamına alınması konusunda bize destek vermesini istiyoruz. Bu, inşaat sektörüne, özellikle bu bölgeye ciddi şekilde faydası olacak bir husus. Yaptığımız işin ihracat kapsamında sayılması lazım. Bununla ilgili kendisinin desteklerini bekliyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 
 

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Son Güncelleme: 21.07.2017 00:01
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluTurizmTarımBakan çavuşoğlu
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